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رياضة

النصر يفوز على الزرقا بهدف في دوري القسم الثاني

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:27 م
النصر
النصر
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عبدالله هشام
حقق فريق النصر فوزا ثمينا على الزرقا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصر ضمن الجولة السادسة بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

أحرز هدف النصر محمود السيد من ضربة رأس من تمريرة عرضية من دخير محمد في الدقيقة 47 من الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 9 نقاط ويصعد للمركز الخامس بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي في الدوري بعد الهزيمة في الثلاثة أسابيع الأولى بينما تجمد رصيد الزرقا عند نقطتين في المركز قبل الأخير.
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