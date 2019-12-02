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أحمد موسى: الأجهزة في القليوبية تستجيب لـ على مسئوليتى وتقوم بحملة نظافة بشبرا الخيمة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:25 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيخصص نصف ساعة من برنامجه عن الشارع المصري؛ لعرض مشاكل الناس، ليتدخل المسؤولون بعرض طرق حل تلك المشاكل. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "إمبارح شبرا الخمية كانت إيه والنهارده بقت فيه والمسؤولين نزلوا عشان يغيروا حالة الناس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "النهاردة أكننا في بلد تانية، وامبارح عرضنا وضع القمامة في شبرا الخيمة وأزمات الصرف الصحي والمياه في شبرا الخيمة، وتمت الاستجابة إلى شكاوى أهالي شبرا الخيمة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، "وتمت إزالة القمامة والأجهزة المحلية بالقليوبية تستجيب إلى برنامج على مسئوليتي وتقوم بحملة نظافة وتجميل لشوارع شبرا الخيمة".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى "لو إحنا اشتغلنا كل اسبوع على كده يبقى عملنا حاجة إيجابية".

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