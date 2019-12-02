الأرصاد تكشف موعد بداية الأجواء الشتوية

صرح وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، حيث تكون الأجواء شبه شتوية.





وأوضح وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يستمر الطقس خريفيًا معتدلًا في ساعات النهار، باردًا أثناء الليل، طوال هذا الأسبوع وحتى يوم الجمعة القادمة، فضلا عن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة، على السواحل الشمالية والشرقية وبورسعيد.





وأشار خبير هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر على معظم الطرق، ونصح بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة وارتداء الملابس الشتوية اعتبارا من الجمعة القادمة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 23

شبين الكوم 15 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 17 22

بلطيم 15 22

مطروح 16 21

السلوم 13 21

سيوة 11 21

بورسعيد 17 21

دمياط 16 22

الزقازيق 16 23

الإسماعيلية 14 23

السويس 14 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 17 23

نخل 10 20

نويبع 19 22

طابا 15 21

كاترين 07 19

الطور 14 24

شرم الشيخ 19 26

الغردقة 17 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 23

بنى سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 11 23

سوهاج 11 24

قنا 12 24

الأقصر 13 25

أسوان 14 25

أبوسمبل 14 26

الوادي الجديد 14 24

شلاتين 21 28

أبو رماد 22 26

حلايب 23 25