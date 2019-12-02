فرانس فوتبول: دي ليخت أفضل لاعب شاب عام 2019

فاز الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، بجائزة "ريموند كوبا" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2019.





وخلف دي ليخت، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي فاز بالجائزة لأول مرة بعدما تم استحداثها في النسخة الماضية.





وتنافس 10 لاعبين على الجائزة هذا العام، أبرزهم ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، وفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، وجواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، وجادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند.





وأفادت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، هو الذي سيتوج بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه.





وأعلنت فرانس فوتبول الفرنسية ترتيب اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة من المراكز الثامن والعشرين حتى الحادي عشر كالتالي:





28 - جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد





28 - ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان





28- دوني فان دي بيك نجم أياكس امستردام





26 - كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد





26 - جورجينو فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول





24 - خاليدو كوليبالي مدافع نابولي





24 - مارك تير شتيجن حارس برشلونة





23 - هوجو لوريس حارس توتنهام





22 - هيونج مين سون جناح توتنهام





20 - بيير اوباميانج مهاجم أرسنال





20 - دوسان تاديتش نجم أياكس امستردام





19 - ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول





18 - أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة





17- روبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول





16 - سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي





15 - ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس





14 - كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي





13- إدين هازارد نجم ريال مدريد





12- رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي



