تفاصيل اجتماع إدارة المعامل والوسائل بالمعاهد الازهرية مع موجهى الدقهلية

استقبل الدكتور صبرى زيدان ، وكيل منطقة الدقهلية الأزهرية، للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، المستشار نادر عجينه ، مدير عام إدارة المعامل والوسائل التعليمية بقطاع المعاهد ، وقد تم عقد اجتماع مع موجهي العموم ، وموجهي المعامل بإدارات المنطقة.





وفى بداية الاجتماع طلب الدكتور مدير إدارة المعامل والوسائل من موجه المعامل عرض المشاكل والمعوقات التى تعوق العمل بالمعامل ؛ لبحث الحلول المناسبة .



فيما تم التأكيد على ضرورة تفعيل المعامل ، والوسائل بالمعاهد ،وضرورة حث المدرس علي تفعيل المعمل وعدم استخدامه في أغراض أخرى، وضرورة إعادة توزيع العهد الزائدة والمكدسة في بعض المعاهد لمعاهد في حاجة إليها، وسد العجز في أمناء المعامل نظرا؛ لعدم تعيين أمناء معامل جدد، ووجود حالات وفاة وإحالة للمعاش ، وتم الاقتراح بسد عجز المعاهد الإعدادية والثانوية من المرحلة الابتدائية وتكليف احد مدرسي العلوم أو المواد الثقافية لاستلام المعمل.



كما تم التأكيد على ضرورة عمل دورات تدريبية لأمناء المعامل ؛ لاكسابهم مهارات عمل التجارب العملية وصيانة الأجهزة، وكيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة، وذلك يوم السبت الأخير من كل شهر في وجود أكفء مدرسي مادة الفيزياء والأحياء والكيمياء بكل إدارة تعليمية، وضرورة تفعيل الأجهزة الحديثة بالمعاهد مثل: الداتا شو ،الكمبيوتر، السبورة الذكية ، جهاز الليزر وأى أجهزة أخرى حديثة يتم تسليمها لأمناء المعامل بالمعاهد المختلفة.



كما تم التنبيه على جميع موجهي المعامل بضرورة مراجعة الاستهلاكات الشهرية مع دفاتر التحضير ،وضرورة حصر جميع الأدوات ( عجزًا أو زيادة ) وإرسالها للمنطقة في كشوف لبحث التعامل معها، وضرورة عمل محاضرات لطلاب المرحلة الثانوية؛ وذلك بالمعاهد الكبيرة ؛ للاستفادة من هذه المحاضرات لمصلحة الطلاب.



وأكد الاجتماع على ضرورة عمل مسرحة للمناهج الدراسية في جميع المواد الشرعية، والعربية ، والثقافية، وعدم استعمال المعمل في أغراض أخرى خلاف الغرض المخصص له.



وتم التشديد على أن موجه المعامل بكل إدارة هو المسئول الأول والأخير مع صاحب العهدة إذا كان من غير أمناء المعامل في عمل الاستهلاكات الشهرية والجرد السنوى (المدرسين المسند إليهم المعمل)، ولا يقتصر الإشراف ومتابعة المعامل على موجهي المعامل والعلوم بل هي مسئولية مشتركة على جميع الموجهين ، ومشايخ المعاهد ، والوكيل الثقافي.



وطالب الاجتماع بتجهيز جميع المعامل بالمعاهد لبداية العام الدراسي، والتنبيه على أمناء المعامل بمراجعة (وصلات الكهرباء، المياه، الصرف الصحي،أنابيب الغاز)، والحرص على الآمان والسلامة بالمعمل بضرورة وجود طفايات للحريق أو جردل الرمال للإطفاء.



كما تم التنبيه على وضع جدول لاستخدام المعمل بحيث يتم إبلاغ شيخ المعهد بالحصص العملية لكل مادة وتجهيز ما يلزم من تجارب قبل الحصة، والمشاركة مع مدرسي المواد لتحديد الحصص العملي داخل المعمل، َالتنبيه على أمناء المعامل على فتح المعمل طوال اليوم الدراسي.