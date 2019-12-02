الأوقاف: 150 مليون جنيه إجمالي إيرادات الهيئة في شهر نوفمبر

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن تحقيق وهيئة الأوقاف المصرية إيرادات في شهر نوفمبر 2019م مبلغًا وقدره 150 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 66% عن نظيره من العام الماضي و20% زيادة عن الربط الفعلي المستهدف.



وأضافت الوزارة: وبلغ إجمالي ما حققته الهيئة خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي 2019م مبلغ 497 مليون جنيه بزيادة قدرها 95 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 23% .



وقالت وزارة الأوقاف أن هذا النجاح يأتي بعد وضع آليات متدرجة تضمن حق الوقف من جهة وتراعي البعد الاجتماعي للمستأجر الأصيل من جهة أخرى بحيث يكون الوصول للقيمة السوقية متدرجًا وبما لا يجاوز القيمة السوقية بأية حال.



وتابعت: وذلك بالنسبة للأراضي الزراعية مراعاة للبعد الاجتماعي مع العمل على الوصول للقيمة السوقية العادلة على مراحل، وكذلك تم مناقشة آلية تجديد عقود مساكن القرى بما يراعي حق الوقف من جهة و البعد الاجتماعي من جهة أخرى وفق ظروف وطبيعة كل منطقة.



من ناحية أخرى قرر الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف اليوم إحالة المذكرة المقدمة من الشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون محافظة القاهرة والوجه البحري بشأن ما نسب إلى الشيخ عبد الله رشدي من مخالفات للتحقيق بديوان عام الوزارة.