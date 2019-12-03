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محافظات

مناهضة العنف ضد المرأة بالتوعية والدراما.. ورشة عمل في بني سويف

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
ورشة عمل في بني سويف
ورشة عمل في بني سويف
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محمد عبد الحليم
نظمت مؤسسة جذور من أجل التنمية بالتعاون مع جمعيتى المنصورة بناصر شمال المحافظة برئاسة حمدي فاروق والنهضة بالتعليم ببنى سويف وبمشاركة المجلس القومى للمرأة ومركز النيل للاعلام والمنطقة الازهرية ورشة عمل " تعزيز الدور المجتمعى لمناهضة العنف ضد المراة "اليوم بقاعة النادى الاجتماعى ببنى سويف.

وفي كلمته أشار هشام صلاح مدير مؤسسة جذور الى أن المشروع يعمل في ٥ محافظات بالصعيد بالتعاون مع ١٠ جمعيات أهلية ويقدم الدعم للناجيات من العنف من خلال ٧ تدخلات صحى ونفسى ودينى اجتماعى ومالى وتعليمى وقانونى مجانا.

أما محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام فاشار الى أن العنف لا يعرف ثقافة أو دين أو بلد أو فئة بل ظاهرة عالمية وسلوك عنيف متعمدموجه نحو المرأة وياخذ اشكال عنف جسدى أو لفظى ونفسى او عنف جنسى او اقصادى..واضاف بان ٣.٥% زيادة فى معدلات الاجهاض ووفاه الجنين ،ومليون زوجة تترك المنزل بسبب عنف الزوج.

فيما سلطت الضوء نارمين محمود مقررة المجلس القومى للمراة على نموذج لطفلة قاصر ١٢ عاما تذهب للمستشفى بين الحياة والموت من أجل الولادة وحفاظا على حياتها يتم استئصال الرحم..مؤكدة ان زواج القاصرات من صور العنف ضد المراة وكذا الختان الذى هو عادة.

وفى سياق متصل استعرض محمد جمال مواد القانون التى تجرم كل صور العنف مؤكدا ليس بالقانون وحدة تحل المشكلات .

واكد الشيخ سيد عبدالرؤوف رئيس المنطقة الازهرية ببني سويف على أن الحياة تبنى على السكن والمودة والرحمة ولا يجب تحويلها لخوف وقلق وشجار ونشر للعدوانية..ورسولنا يعلمنا رفقا بالقوارير..وهذا هو جوهر مبادرة الأزهر الشريف العودة للدين ولم شمل الأسرة. 

اقيم على هامش الورشة أسكتش مسرحى للمخرج اسامة امين عن الزواج المبكر وأضرار العنف على الاسرة ومناهضة النظرة السلبية للعنف ضد المرأة وتحويلها إلى نظرة إيجابية للمرأة بصفة عامة.

شاركفي باللقاء الذي عقد بالنادي الإجتماعي بمدينة بني سويف رجال وسيدات وشباب من الجنسين بقرى المنصورة مركز ناصر والنويرة مركز اهناسيا.
مناهضة العنف ضد المرأة بالتوعية والدراما.. ورشة عمل في بني سويف
مناهضة العنف ضد المرأة بالتوعية والدراما.. ورشة عمل في بني سويف
مناهضة العنف ضد المرأة بالتوعية والدراما.. ورشة عمل في بني سويف
مناهضة العنف ضد المرأة بالتوعية والدراما.. ورشة عمل في بني سويف
مناهضة العنف ضد المرأة بالتوعية والدراما.. ورشة عمل في بني سويف
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