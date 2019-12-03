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توك شو

فى ظهوره الأول إعلاميا.. رامى جمال يبدع فى أداء أغنية أوعدينى|شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
رامى جمال
رامى جمال
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حمزة شعيب
حل المطرب والملحن رامي جمال، ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، في أول ظهور تلفزيوني له، عقب إعلانه إصابته بمرض البهاق، وكشفه عن نيته في اعتزال الغناء.

وعبر رامي جمال، عن سعادته الغامرة، بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه بعد إعلانه الإصابة بالبهاق، قائلًا: "الابتلاء كنت فاكره هينهي الشغلانة اللي بحبها، وواضح إن الابتلاء هيعمل اللي المزيكا معرفتش تعمله معايا".

وقام رامى جمال بأداء أغنية أوعديني على مسرح صاحبة السعادة، وسط إشادة كبيرة من الفنانة إسعاد يونس والحضور بالاستديو بصوته وإحساسه العالي.

ووجهت الإعلامية إسعاد يونس، رسالة دعم وحب للمطرب الشاب رامي جمال بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، قائلة: "أنا سعيدة انى شوفت رامى للمرة الأولى لنحتفل بظاهرة حب انتشرت مؤخرا فى مجتمعنا".

وتابعت صاحبة السعادة خلال حوارها مع رامى جمال،:"بمجرد ما رامى أعلن مرضه؛ قامت مظاهرة حب وطبطبة وجبر خاطر للدفاع عنه، والحقيقة إحنا فى مجتمعنا محتاجين كل ده".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال البوم "ليالينا" الذي تم طرحه عام 2018، وينتظر الآن طرح أحدث ألبوماته المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.
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