بيشرب مخدرات ومابيصرفش.. حكاية زوج ولع في نفسه وشقة حماته بزجاجة بنزين بـ الجيزة

٤ سنوات من العذاب عاشتها الزوجة، مابين حبس زوجها وتعاطيه المخدرات، وقلة الانفاق، لكن الأخير قرر إنهاء ذلك فورا مستخدما كمية من البنزين، وأشعل النيران في نفسه داخل شقة حماته.





واقعة مأساوية سطرها الشاب المنتحر داخل شقة والدة زوجته بمنطقة الوراق، بدءت بزواج مدة ٤ سنوات، استمرت فيهم الخلافات بين الشاب وزوجته بسبب تعاطيه المخدرات وكذلك رفضه الانفاق عليها واولادها، حتى تركت له عش الزوجية بمنطقة العياط وانتقلت للعيش في منزل اسرتها بالوراق.





تحريات الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت اتهام الزوج في ١٠ قضايا مخدرات، وحبسه اكثر من مرة في أحكام متفاوتة، حتى تركت له الزوجة الشقة وعادت لأهلها.





وعن يوم الحادث، تبين أن الأجهزة تلقت بلاغا يفيد بإنتحار شاب حرقا داخل شقة بالوراق، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.





وتبين من تحريات فريق البحث الذي ضم العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، ان الزوج المنتحر على خلافات مع زوجته بسبب رفضه الانفاق عليها وتعاطيه المخدرات فقامت بترك المنزل وحضرت لمنزل والدتها، حتى حضر الي المنزل طالبا إعادة زوجته.





مشادة كلامية حدثت بين الزوج وزوجها، وحماته تطورت الي مشاجرة امسك فيها المنتحر بزجاجة بنزين وسكبها على ملابسه واشعل النيران في نفسه.





تحرر المحضر اللازم، وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعرضه علي النيابة العامة.



