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مرأة

أنت طموح ومحب للتوسع.. ماذا يقول تاريخ 3 ديسمبر لمواليد هذا اليوم؟

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:11 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 3 ديسمبر؛ فإن ذلك يعني أنك تحب أن تستمتع بوقتك وتحب الأشياء الجيدة في الحياة.. أنت طموح ومحب للتوسع. كما أنك مرتبط جدا بالبيت وبالعائلة.

نصيحة:

عام ٢٠٢٠ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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