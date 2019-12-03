في ذكرى ميلاد الراحلة مديحة يسري.. ماذا قالت عن علاقتها بـ أم كلثوم وزواجها السري

تحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحة مديحة يسري صاحبة لقب سمراء النيل والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحلت في 30 مايو عام 2018 الماضي، عن عمر يناهر الـ97 عامًا، وامتعت جمهورها بعدد من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ السينما العربية والمصرية.



وحلت مديحة يسري في لقاء تليفزيوني ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، قبل الوعكة الصحية التي مرت بها قبل الوفاة، تحدثت خلاله عن حياتها الفنية والخاصة.



وخلال اللقاء، أكدت مديحة يسري صداقتها القوية بكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أنها تعرف العديد من أسرارها التي لم تكشف بعد، لافتة إلى أنها كانت تزورها مرات عدة في قصرها.



وأشارت مديحة يسري إلى أن أم كلثوم كانت تبوح لها بكل أسرارها لا سيما العاطفية، لافتة إلى أنها عاتبتها هاتفيًا حينما تزوجت من ملحن تحفظت على ذكر اسمه، حيث أن ذلك الزواج استمر لمدة أسبوع واحد فقط، بعدها حدث الطلاق.



وأضافت مديحة يسري، أنها أجرت اتصالا هاتفيا بـ كوكب الشرق، عاتبتها فيه بعد زواجها من هذا الملحن، إذ قالت لها: "مش أم كلثوم اللي تعمل كده"، لافتة إلى أنها لم تكن تقصد التقليل من هذا الملحن".



وكانت مديحة يسري قد وافتها المنية مساء الثلاثاء 29 مايو الماضي، عن عمر يناهز الـ 97 عامًا، وشيع جثمانها بعد ظهر أمس الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة، على أن يقام العزاء يوم السبت 2 يونيو بمسجد الحامدية الشاذلية.