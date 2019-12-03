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رياضة

تعليق مثير من رونالدينيو بعد تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.. شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:42 ص
ميسي رونالدينهو
ميسي رونالدينهو
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مصطفى كرم
احتفل رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق بتتويج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ونشر رونالدينيو صورة لميسي مع الكرة الذهبية وعلق عليها "تهانينا أخي علي السادسة، إنجاز مستحق جدا، للأسف لم أتمكن أن أكون معك الليلة في باريس، لكن داخل قلبي كل المودة والتقدير والاحترام للشخص الرائع الذي أنت عليه، وبوصفك أفضل رياضي لكل الألعاب لست بحاجة إلى كلام".

وتُوِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتفوَّق ليونيل ميسي، على كلٍ من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

وجاء الإعلان عن فوز ميسي بالجائزة، في الحفل الذي أُقيم مساء الإثنين، في مسرح شاتليه.

وقا ميسي، الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني، والوصول لنصف نهائي كوبا أمريكا، وفاز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لأفضل لاعب بالعالم.

وهذه هي المرة السادسة، التي يحرز فيها ميسي الكرة الذهبية، ليتفوق على غريمه ومنافسه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي توج بالجائزة 5 مرات.
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