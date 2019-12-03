تلفزيون إيران يفضح انتهاكات قوات الأمن ضد المتظاهرين

اعترف التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن أطلقت الرصاص على المتظاهرين، الذين وصفهم بـ"مثيري الشغب"، وذلك خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدن الإيرانية بسبب رفع أسعار الوقود.



ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذا الإقرار الإيراني جاء في الوقت الذي يواجه النظام الإيراني انتقادات دولية، بسبب القمع الذي شهدته التظاهرات.



وأضافت الوكالة، أن منظمة العفو الدولية قالت، أمس الاثنين إن ما لا يقل عن 208 أشخاص قد قُتلوا في الاحتجاجات، فضلا عن مئات الإصابات.



ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على نتائج منظمة العفو الدولية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، فيما لم تصدر طهران بعد أي إحصائيات حول عدد القتلى في الاحتجاجات على مستوى البلاد.



وكانت إيران قطعت خدمة الإنترنت عن البلاد بعد بدء التظاهرات في 15 نوفمبر الماضي، مما حال دون نشر مقاطع الفيديو التي ترصد عمليات القمع والقتل على أيدي قوات الأمن، بالإضافة إلى منع العالم الخارجي من معرفة حجم الاحتجاجات والعنف.