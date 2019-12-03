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فن

محمد خيري يتصدر جوجل بعد رحيله.. قصة انتحاره ودور أحمد زكي في إنقاذه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
محمد خيري
محمد خيري
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أحمد إبراهيم
يتصدر الفنان محمد خيري مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد لحظات من الإعلان عن وفاته أمس الاثنين بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما.

لا يعرف كثيرون أن الفنان محمد خيرى حاول الانتحار بسبب فيلم "العمر لحظة" حيث كشف الفنان الراحل عن هذا الأمر فى تصريحات صحفية وإعلامية سابقة.

قال محمد خيري: "كنت مشغولًا بتقديم مسرحية «بداية ونهاية» وقابلت صلاح أبو سيف بالمصادفة فى أحد محال الحلويات بوسط البلد، ووقفت لكى أعرف رأيه فى مسرحية «بداية ونهاية» باعتباره قدمها فى فيلم، واتصل بى فى نفس اليوم أخبرنى أن الفنانة ماجدة تريد أن تقابلنى، المفاجأة أن ماجدة عرضت علىّ الفيلم ووجدت أنها فرصة عمرى، لكن الغريب أن من حولها أخبروها أننى صغير عنها فى السن ولا أستحق البطولة".

وأضاف محمد خيري: "شعرت أنها تراجعت فى كلامها وعرضت علىّ المشاركة فى فيلمين "بطولة"، وأن أترك «العمر لحظة»، لذا وقتها انفعلت وقررت الانتحار".

واختتم محمد خيري تصريحاته قائلا: "وبالفعل ذهبت إلى البلكونة فى مكتب ماجدة وعندما حاولت الانتحار أنقذنى أحمد زكى وقال لى وقتها : «ما تخافش حتعمل الفيلم»، ومن هنا بدأت صداقتي مع أحمد زكى وأصبح يسكن معى فى منزلى حتى انتهينا من تصوير الفيلم".

يذكر أن محمد خيرى قدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها أفلام المومياء والخيط الرفيع وعصر الحب ومنزل العائلة المسمومة والخبز المر والضائعة والتحدى والحب والرعب والحجر الداير والفضيحة ولعبة القتل وبونو بونو وطاطا واخيرا فيلم "حائط البطولات".

ومن أبرز أعماله الدرامية ليالى الحلمية والحرملك واللقاء الثانى والكومى والرجل الآخر وسر الأرض وأوراق مصرية والعطار والسبع بنات وأحلام هند الخشاب ورد قلبى وحنان وحنين ونعم مازلت آنسة.. ومن أبرز مشاركاته المسرحية بداية ونهاية وبنسيون الأحلام والنمر النهاردة آخر جنان ويا احنا يا همه وست الملك.
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