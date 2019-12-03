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أخبار البلد

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لـ 50 شابا وفتاة من الأكثر احتياجا

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والجمعيات الخيرية حفل زفاف جماعى لـ 50 شابا وفتاة من الأسر الأكثر إحتياجًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية .

حيث أقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعى بحضور أكثر من 1000 مدعو من مختلف المحافظات ، وتضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين ، ووجه قائد المنطقة الشمالية العسكرية الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت في حفل الزفاف .

وأعرب الحضور عن شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم دائم للمجتمع المدنى والمساهمة فى التخفيف على الشباب المقبل على الزواج .

حضر الحفل قائد القوات البحرية ومحافظ كفر الشيخ وعدد من الشخصيات العامة .

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر التواصل الإجتماعى.
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