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حوادث

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم أتوبيس وملاكي فى بلبيس

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:03 م
صورة أرشيفية - اسعاف
صورة أرشيفية - اسعاف
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محمد الطحاوي
أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد ، اليوم، فى حادث تصادم وقع أمام كوبرى غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة،وجار تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام كوبرى غيتة طريق أنشاص الرمل.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية.

فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار تحرير المحضر اللازم.
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