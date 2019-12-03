فتح باب الترشح لـ5 مسئولين توكاتسو للمدارس اليابانية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، عن فتح باب الترشح لــ(مسئول أنشطة التوكاتسو) للمدارس اليابانية، عدد ( 5 ) مسئولي توكاتسو. فعلى الراغبين التقدم بالطلبات للجنة استلام الطلبات بالمديرية.



جاء ذلك بناءً على موافقة معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني , بزيادة أعداد المصرية اليابانية , أحد المشروعات القومية والتي تحظى باهتمام كبير على مستوى الجمهورية .



وأوضحت تعليم الوادي الجديد أن التقديم يتم وفق شروط الترشح والمعايير التالية : السن أقل من ( 45 ) عاما، وعدم وجود عجز في التخصص ، والتفرغ لعدد ( 2 – 3 ) أيام أسبوعيًا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية .



كما يشترط القرب من نطاق المدرسة المصرية اليابانية ، و الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية بالمحافظات المجاورة ، و القدرة الفنية والمهنية للقيام بالمهام المرفقة



وأشارت إلى أنه من المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم الخميس الموافق 5 من ديسمبر 2019 م , لتكون الاختبارات يوم السبت الموافق 7 من ديسمبر 2019 م بديوان عام مديرية التربية والتعليم.