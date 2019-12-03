شعبان عبد الرحيم.. مطرب شعبي بدرجة سياسي

ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها الراحل شعبان عبد الرحيم: "أمان يا صاحبي"، و"حسن دليفري"، و"طرب شعبي"، و"أشرف حرامي"، و"طاطا نام.. طاطا قام"، و"فلاح في الكونجرس"، و"رشة جريئة" و"توتي فروتي"، و"مواطن ومخبر وحرامي".





يعد الفنان والمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم -الذي وافته المنية اليوم "الثلاثاء" بعد صراع مع المرض- أحد هم مطربي الفن الشعبي في مصر لنحو عقدين من الزمن، حيث نجح في خطف الأضواء إليه، بداية من ملابسه "المميزة" ومرورا بكلمات أغنياته التي تتماشى مع حدث يشغل الرأي العام، وصولا إلى تصريحاته العفوية التي تميز بها.وكان النجاح الأكبر لشعبان عبد الرحيم، حفاظه على موقعه في الغناء الشعبي، رغم المنافسة الكبيرة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، فكلما خبا نجمه قليلا عاد ليكون أكثر بريقا بأغنية تواكب الأحداث كعادته، فقد كان عبد الرحيم، والشاعر إسلام خليل جاهزين دوما للتفاعل مع كل حدث يشغل الرأي العام بمصر والوطن العربي، كذلك بداية من القضية الفلسطينية وليس نهاية بأغنياته ضد الإرهاب في مصر، ومحاولات تنظيم الإخوان الإرهابي نشر الفوضى في البلاد.كانت انطلاقة شعبان عبد الرحيم الفنية -المولود في 15 مارس 1957- مع واحدة من أشهر أغانيه "أنا باكره إسرائيل" التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية، وأثارت ردود فعل مدوية محليا وعربيا، فيما اتهمت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية عبد الرحيم، بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي.يذكر أن شعبان عبد الرحيم، عمل في بداياته في "كي الملابس" والغناء لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات، قبل أن يسمعه صاحب أحد محال بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، إلى أن اشتهر شريطه: "أحمد حلمي اتجوز عايدة.. كتب الكتاب الشيخ رمضان" وهي أسماء لمواقف للحافلات في القاهرة.كما ذاع صيته بشريط "هبطل السجاير"، ولكن الاهتمام الإعلامي الحقيقي به بدأ مع أغنية "أنا باكره إسرائيل"، حيث تغنى كثيرون بالقدس، ولكن لم يجرؤ مطرب من التعرض لـ"إسرائيل" بهذه "المباشرة".وواصل شعبان نشاطه الغنائي في دعم الإرادة الشعبية التي لفظت الإخوان، ولم يتردد في مهاجمة الجماعة الإرهابية، وكان ذلك الأمر واضحا من خلال الأغنية التي طرحها في مايو العام الماضي"2018" التي كتبها إسلام خليل، وهاجم من خلالها القنوات الإخوانية التي تبث من خارج الوطن.أما أشهر المسلسلات التي شارك فيها هي: "صايعين ضايعين، بيت العيلة، صبيان وبنات، راسين في الحلال، شريف ونص، تامر وشوقية، اللي اختشوا ماتوا، طاش ما طاش، قط وفار فايف ستار، وأحلام مؤجلة.وكان آخر ظهور فني لشعبان عبد الرحيم منذ أيام عندما شارك في حفلات موسم الرياض، وظهر خلال فقرات الحفل على كرسي متحرك، نتيجة تعرضه لكسر في القدم.وتوفي شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية.. وقوبل نبأ وفاته بأصداء حزينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حزنا على فنان قدم للغناء والطرب الشعبي لوحات فنية خالدة.