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حوادث

خلافات عائلية | عامل يهشم رأس حماه بشومة في بولاق الدكرور

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:54 م
مديرية امن الجيزة
مديرية امن الجيزة
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ندى حمودة _ أحمد مهدي
أنهى عامل حياة حماه بعدما انهال ضربا علي رأسه بشومة بسبب خلافات عائلية بينهما وتمكنت مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من مستشفي أم المصريين بوصول علي. ا ٧٧ سنة موظف بالمعاش مصاب بكدمات بالجمجمة وفارق الحياة متأثرا بإصابته، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بعد اتهام نجل المجني عليه لزوج شقيقته بالتعدي على والده.

أشارت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة إلى أن زوج ابنة المجني عليه يدعى أشرف ٣٥ سنة عامل بسوبر ماركت، قام بالتعدي عليه ب "شومه" بسبب خلافات عائلية بينهما.

تم إعداد أكمنة سرية وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد مجدي عوض معاون المباحث من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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