ملخص مباريات بحري بالقسم الثاني .. سلسلة انتصارات لرضا عبد العال ..القماش يحقق الفوز الأول مع العاب دمنهور

اقيمت اليوم منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري ، والتى شهدت فوز اول لـ خالد القماش المدير الفني الجديد لفريق ألعاب دمنهور أمام منافسه دكرنس بنتيجة هدفين دون رد .



ونجح خالد عيد في قيادة غزل المحلة للفوز على فريق الرجاء المطروحي بنتيجة هدفين دون رد في اول مهمة لـ احمد ساري علي رأس القيادة الفنية للفريق المطروحى .



وسجل فريق مالية كفر الزيات الهدفين عن طريق أحمد البيلي في الدقيقتين 7 ، 55 من عمر اللقاء، ثم انتفض فريق البلدية، وسجل أحمد معروف هدفين، وفي الدقيقة الأخيرة أحرز عمرو مصطفي هدف الفوز.



ويقود رضا عبدالعال المدير الفني بلدية المحلة للفوز الثالث على التوالي منذ توليه المهمة بعد الفوز علي بيلا بنتيجة هدفين دون رد والأولمبي بنتيجة هدف نظيف.



ترتيب المجموعة المؤقت



1- غزل المحلة : 14

2- العاب دمنهور : 14

3- 12 نقطة

4- فاركو : 12

5- الرجاء 12

6- دكرنس : 11

7- ابوقير للاسمدة : 9

8- المنصورة : 7

9- الاوليمبي : 4

10- الحمام :4

11- بيلا : 3

12- مالية كفر الزيات : 2

