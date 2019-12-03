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أخبار العالم

تصريح مفاجئ.. ترامب: لا ندعم مظاهرات إيران| فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لا تدعم التظاهرات في إيران.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال صحفي على هامش قمة الناتو، عما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم التظاهرات في إيران.

ورد ترامب "لا أريد التعليق على ذلك ولكن الإجابة لا".

وكتب ترامب على تويتر "الولايات المتحدة تدعم شعب إيران الشجاع، الذي يتظاهر من أجل حريته، كنا كذلك تحت إدارة ترامب، وسنظل دائما".

وتقول الإدارة الأمريكية، إنها لا تريد تغيير النظام في طهران، بل ترغب في تغيير سلوكه من خلال حملة الضغوط القصوى المتمثلة في العقوبات الاقتصادية.

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