آيتن عامر تنعى الراحل شعبان عبدالرحيم .. شاهد

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة للفنان شعبان عبد الرحيم من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام ".



وعلقت ايتن عامر قائلة " اللهم ارحمه واغفر له ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله يرحمه - ‏‎لا اله إلا اللّه البقاء والدوام للّه ربنا يرحمه.



وشيعت منذ قليل جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.



ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم منذ ساعات عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.