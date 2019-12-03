ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آيتن عامر تنعى الراحل شعبان عبدالرحيم .. شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:30 م
شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة آيتن عامر صورة للفنان شعبان عبد الرحيم من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام ".

وعلقت ايتن عامر قائلة " اللهم ارحمه واغفر له ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله يرحمه - ‏‎لا اله إلا اللّه البقاء والدوام للّه ربنا يرحمه.

وشيعت منذ قليل جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم منذ ساعات عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.
آيتن عامر تنعى الراحل شعبان عبدالرحيم .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعبان عبد الرحيم يتصدر تويتر .. ومغردون: مع السلامة يا شعبولا

بهذه الكلمات نعى سعد الصغير الفنان شعبان عبد الرحيم | شاهد

آيتن عامر تنعى الفنان شعبان عبد الرحيم.. ومتابعوها: الله يرحمه

بحضور متقال والليثى وعبد الباسط.. تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم من السيدة نفيسة.. فيديووصور

انهيار محمود الليثى فى جنازة شعبان عبد الرحيم.. صور

كان بيحبه.. عمرو موسى ينعي شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

حكم من ادرك ركعة من صلاة الفجر قبل شروق الشمس.. المفتي السابق يجيب

الكاف يلعب بالنار.. استبعاد حكام النخبة من إدارة لقاء الأهلي والهلال السوداني

موعد ومكان عزاء شعبان عبد الرحيم

وفاة شعبان عبد الرحيم | شاهد كيف نعته أنغام

تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة يقتل معلمه بضربة كرسي.. وينجو بتصريح

بأول مصارعة نسائية.. السعودية تتحول لمركز عالمي للرياضة.. فهل كسرت التابو؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأول مصارعة نسائية.. السعودية تتحول لمركز عالمي للرياضة.. فهل كسرت التابو؟

7 أنواع من "الفوبيا" ربما لم تسمع عنها من قبل.. أبرزها فوبيا النوم والورق

هنتعشي ايه النهاردة .. برجر فاصوليا وبطاطس كروكيت وعصير برتقال بالنعناع