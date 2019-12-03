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الفاصوليا الخضراء تحمي الإنسان من مرض نفسي خطير.. تعرف عليه

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:46 م
الفاصوليا الخضراء
الفاصوليا الخضراء تحمي الإنسان من مرض نفسي خطير.. تعرف عليه
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اسماء محمد
تحتوي الفاصوليا الخضراء على قدر كبير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان لكن مالا يعلمه كثيرون أنها تمتلك قدرة كبيرة فى علاج مرض نفسي خطير جدا وهو الاكتئاب.

ويعد الاكتئاب من أخطر الأمراض النفسية التى تدمر حياة الإنسان حيث تؤثر على علاقته بأصدقائه وأسرته وتجعله يميل للعزلة وتفقده تركيزه فى العمل أو الدراسة وتجعله لا يبالي بأي شئ يحدث حوله بل تجعله فى بعض الحالات يفكر فى الانتحار وقد يموت بالفعل.

ولايقف تأثير الاكتئاب على الفرد فى البعد النفسي أو الاجتماعي بل فى معظم الحالات تقريبا يصاحب الاكتئاب مجموعة من الأعراض المرضية الأخرى بل والاصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري والقلب والروماتويد والقولون العصبي.

وذكر موقع " boldsky" أن قدرة الفاصوليا الخضراء فى علاج الاكتئاب والوقاية منه ترجع لاحتوائها على كمية جيدة من الفولات ، والتي يعرف أنها تساعد في الاكتئاب لأنه يمنع إفراز الحمض الاميني الزائد في الجسم مما يحمي من الاكتئاب.

وقال الموقع ان زيادة الحمض الاميني فى الجسم من أهم أسباب سوء الحالة المزاجية وفقدان الشهية واضطرابات النوم وجميعها من أعراض الاكتئاب، لان زيادة الحمض تمنع الدم والمواد المغذية من الوصول إلى الدماغ مما يخفض إنتاج هرمونات الشعور بالسيروتونين والدوبامين والنورايبينيفول ومن هنا يشعر الانسان بالاكتئاب.
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