أول صور لاعتقال نائب زعيم داعش في كركوك العراقية

نشرت فضائية العربية السعودية صور اعتقال نائب زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي في كركوك.وقالت السلطات العراقية، إن القيادي الذي اعتقلته هو ابن عم البغدادي، ويلقب بابن خلدون.وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت، اليوم الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.وقالت الخلية وفق ما نقلته فضائية "السومرية نيوز" العراقية، "قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت، وفقًا لمعلومات دقيقة، من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".وتابعت أنه "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب زعيم التنظيم الإرهابي المقتول أبو بكر البغدادي وكان سابقًا يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".