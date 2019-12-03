ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول صور لاعتقال نائب زعيم داعش في كركوك العراقية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نشرت فضائية العربية السعودية صور اعتقال نائب زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي في كركوك.

وقالت السلطات العراقية، إن القيادي الذي اعتقلته هو ابن عم البغدادي، ويلقب بابن خلدون.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت، اليوم الثلاثاء، اعتقال نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية وفق ما نقلته فضائية "السومرية نيوز" العراقية، "قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت، وفقًا لمعلومات دقيقة، من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار".

وتابعت أنه "كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب زعيم التنظيم الإرهابي المقتول أبو بكر البغدادي وكان سابقًا يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشار الأسد يعلق على مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

عقب القبض على زوجة البغداي وشقيقته.. تركيا تعلن اعتقال قيادي بارز بـ داعش

السلطات العراقية تعلن اعتقال نائب البغدادي في كركوك

ترشيحاتنا

وائل جمعة يكشف سر حصول محمد صلاح على المركز الخامس بجائزة الكرة الذهبية

وفاة شعبان عبد الرحيم | شاهد كيف نعته أنغام

الأزمة تنفرج | مفاجأة جديدة بشأن رحيل حمدي النقاز عن الزمالك

شاب نشر صورها على الفيسبوك فألقت بنفسها من أعلى المنزل بـ الشرقية

رئيس اتحاد الكرة السابق يكشف عن رأيه بـ ميتشو

50 صورة | تشييع جثمان الفنان محمد خيرى من مسجد السيدة نفيسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء

بأول مصارعة نسائية.. السعودية تتحول لمركز عالمي للرياضة.. فهل كسرت التابو؟

7 أنواع من "الفوبيا" ربما لم تسمع عنها من قبل.. أبرزها فوبيا النوم والورق