اخبار الحوادث.. المؤبد لموظف اختلس 443 ألف جنيه بـ نجع حمادي.. حبس لاعب الزمالك السابق سنة.. وضبط القائمين على تشغيل قنوات فضائية مخلة بالآداب

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
حملات تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط المخالفات.. فيديو
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
حملات تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات لضبط المخالفات.. فيديو
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الأمن ينقذ شخصا حاول الانتحار من على كوبري 15 مايو
تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة كوبرى "15 مايو" دائرة قسم شرطة قصر النيل من إنقاذ أحد الأشخاص " فى العقد الثالث من العمر" أقدم على القفز من أعلى الكوبرى.
كنت بهزر .. ضبط طالب بسوهاج صور مدرسين ودمج الفيديوهات بمقاطع صوت مخلة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بإحدى المدارس الثانوية الكائنة بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.
شاهد.. لحظة ضبط القائمين على تشغيل شركة لبث القنوات الفضائية المخلة بالآداب
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على تشغيل شركة لبث القنوات الفضائية بدون ترخيص.
ينسون وكركديه وبيكنج بودر.. ضبط 45 ألف عبوة مجهولة المصدر بـ كفر الشيخ
نجحت مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيادة العقيد محمد دومة، في ضبط مصنع لتعبئة المشروبات العشبية ومساحيق المخبوزات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.
الحبس سنة لـ هشام يكن لاعب الزمالك السابق بتهمة خيانة الأمانة
قضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بخيانة الأمانة.
غرامة مماثلة وعزل من الوظيفة.. المؤبد لموظف بريد اختلس 443 ألف جنيه بـ نجع حمادي
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بالسجن المؤبد لموظف بمكتب بريد بهجورة بتهمة اختلاس مبلغ مالى كبير من حسابات التوفير، فيما قضت ببراءة مدير المكتب.
تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة كوبرى "15 مايو" دائرة قسم شرطة قصر النيل من إنقاذ أحد الأشخاص " فى العقد الثالث من العمر" أقدم على القفز من أعلى الكوبرى.
كنت بهزر .. ضبط طالب بسوهاج صور مدرسين ودمج الفيديوهات بمقاطع صوت مخلة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بإحدى المدارس الثانوية الكائنة بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.
شاهد.. لحظة ضبط القائمين على تشغيل شركة لبث القنوات الفضائية المخلة بالآداب
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على تشغيل شركة لبث القنوات الفضائية بدون ترخيص.
ينسون وكركديه وبيكنج بودر.. ضبط 45 ألف عبوة مجهولة المصدر بـ كفر الشيخ
نجحت مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيادة العقيد محمد دومة، في ضبط مصنع لتعبئة المشروبات العشبية ومساحيق المخبوزات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.
الحبس سنة لـ هشام يكن لاعب الزمالك السابق بتهمة خيانة الأمانة
قضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بخيانة الأمانة.
غرامة مماثلة وعزل من الوظيفة.. المؤبد لموظف بريد اختلس 443 ألف جنيه بـ نجع حمادي
قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بالسجن المؤبد لموظف بمكتب بريد بهجورة بتهمة اختلاس مبلغ مالى كبير من حسابات التوفير، فيما قضت ببراءة مدير المكتب.