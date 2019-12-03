اخبار الحوادث.. المؤبد لموظف اختلس 443 ألف جنيه بـ نجع حمادي.. حبس لاعب الزمالك السابق سنة.. وضبط القائمين على تشغيل قنوات فضائية مخلة بالآداب

الأمن ينقذ شخصا حاول الانتحار من على كوبري 15 مايو



كنت بهزر .. ضبط طالب بسوهاج صور مدرسين ودمج الفيديوهات بمقاطع صوت مخلة



شاهد.. لحظة ضبط القائمين على تشغيل شركة لبث القنوات الفضائية المخلة بالآداب



ينسون وكركديه وبيكنج بودر.. ضبط 45 ألف عبوة مجهولة المصدر بـ كفر الشيخ



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تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة بملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة كوبرى "15 مايو" دائرة قسم شرطة قصر النيل من إنقاذ أحد الأشخاص " فى العقد الثالث من العمر" أقدم على القفز من أعلى الكوبرى.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بإحدى المدارس الثانوية الكائنة بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على تشغيل شركة لبث القنوات الفضائية بدون ترخيص.نجحت مباحث التموين بكفر الشيخ، بقيادة العقيد محمد دومة، في ضبط مصنع لتعبئة المشروبات العشبية ومساحيق المخبوزات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية.قضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، بحبس هشام يكن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بخيانة الأمانة.قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بالسجن المؤبد لموظف بمكتب بريد بهجورة بتهمة اختلاس مبلغ مالى كبير من حسابات التوفير، فيما قضت ببراءة مدير المكتب.