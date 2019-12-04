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فن

تامر أمين يعلن انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
اصالة وطارق العريان
اصالة وطارق العريان
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أحمد إبراهيم
أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار. 

وكشف تامر أمين أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا وهى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي". 

وشاركت الإعلامية هبة الأباصيرى، تامر أمين فى تقديم الحلقة، والتى قالت عن أصالة، إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير، ليرد تامر أمين، ويقول إنها انفصلت.

وتابع تامر أمين قائلاً: "في النهاية، ما نقوله، ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص"، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

وكانت هناك كثير من الشائعات التى تتردد فى الفترة الأخيرة حول انفصال أصالة عن زوجها حيث خرج البعض بالتأكيد أنها شائعة ولكن هناك بعض الخلافات إلى أن أسدل الستار على الجدل الذي أثير بإعلان تامر أمين قرار الانفصال. 

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