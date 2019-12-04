طرق للتخلص من آلام المفاصل بدون مسكنات

تعد الآلام الأكثر إزعاجا للكثيرين ومن بينها آلام المفاصل، خاصة في حالة تطورها أو إصابة أحد بالمفاصل، وإليك معلومات عن التهاب المفاصل يقدمها موقع "برايت سايد".



1. الكالسيوم وفيتامين د



أثبتت مجموعة من الدراسات أن فيتامين (د) كان قادرا على تخفيف آلام المفاصل، وبالتالي سيقلل من الالتهاب ويبقي عظامك قوية.



2. النظام الغذائي مع مضادات الأكسدة



اتباع نظام غذائي مناسب سيخفف من آلام المفاصل هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد: الأسماك وزيت الزيتون والفواكه والخضراوات وشاي الورد. وهي أشياء يمكن أن تحارب الالتهابات.



3. الأنشطة البدنية



المشى يمكن أن يكون كافيا لمساعدتك في الحفاظ على لياقتك البدنية. وينصح الأطباء عادةً بإجراء بعض التمارين الخاصة التي لا تمارس ضغطًا إضافيًا على مفاصلك.



عليك أن تستشير طبيبك حول أي نوع من التمارين هو الأفضل لك، ولا تتعب عندما تصبح الأعراض أكثر حدة.



4. ليس كل ألم المفاصل هو التهاب المفاصل



في بعض الأحيان يكون من الصعب للغاية تشخيص آلام المفاصل فيجب عليك الذهاب إلى أخصائي أمراض الروماتيزم.التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يسبب آلام المفاصل