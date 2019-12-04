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فن

رانيا يوسف ترقص على آه لو لعبت يا زهر.. والهيليوم يحول صوتها إلى رجل | فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:39 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أثناء تسجيلها مع احدى القنوات الفضائية حيث تعرضت الى موقف طريف وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وطالب المذيع منها ان تسحب هواء من بلون مليئ بالهليوم وهو يتسبب فى تغير صوتها وقررت رانيا يوسف خوض التجربة وتغير صوتها الى صوت رجل وهو الامر الذى أزعجها كثيرا. 

بينما طالب منها مذيع اخر ان تغنى وترقص على انغام اغنية "آه لو لعبت يا زهر" وهو ما فعلته رانيا يوسف على الهواء. 

ونالت رانيا يوسف عديد من التعليقات الكوميدية على الفيديو الذى نال اعجابها بينما سخر البعض الاخر منها. 

يذكر أن رانيا يوسف تقوم حاليا بتصوير دورها فى فيلم "صندوق الدنيا" والذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة وخالد الصاوى وتاليف واخراج عماد البهات.
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