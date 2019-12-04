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اقتصاد

سداد إلكتروني وكروت .. القابضة للمياه توقع مذكرة تفاهم للتحول الرقمي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " إي فاينانس" مذكرة تفاهم بشأن مشروع التحول الرقمي لإيرادات خدمات الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي وشركاتها التابعة فى أنظمة السداد الإلكتروني وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

يأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتي تعد من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة ودولة رئيس مجلس الوزراء لتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال المعاملات الإلكترونية.

وأوضح رسلان، أن مذكرة التفاهم تأتى في إطار الشركة القابضة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل عمليات سداد الفواتير وتبادل وميكنة الخدمات وتطوير منظومة التحصيل الإلكتروني بما يحقق الدقة والسرعة فى عمليات التحصيل من خلال الاستفادة من القنوات المتاحة وبناء شراكات مع الشركات التى تمتلك بنية تحتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية مؤمنة ومشفرة وفق أحدث القياسات العالمية والمدعومة بشهادات دولية.

وأشار، أن مذكرة التفاهم تتيح الاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات المتاحة لشركة "إى فاينانس"، وتحصيل قيمة الخدمات للعدادات مسبقة الدفع، وكذلك العدادات التقليدية، ميكنة عملية التحصيل الكترونيا من خلال أجهزة هاند هيلد HH ، طباعة إيصالات سداد قيمة استهلاك المياه من خلال نقاط البيع، التحصيل المنزلي مقابل الخدمات سواء نقدي او بالبطاقات البنكية جميعها أو باستخدام المحافظ الالكترونية المتواجدة بالسوق، ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الالكتروني للشركة القابضة والشركات التابعة مثل: (تقديم مستندات – سداد رسوم معاينة – سداد قيمة مقايسة – تحديد موعد لتوقيع العقود – الخ).

وتابع، أنه خطوة مهمة للتحول الرقمي من خلال إتاحة شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق تطبيقات المحمول المربوطة بالشبكة بنظام التلامسي NFC، و تطوير تطبيق الشركة القابضة 125.
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