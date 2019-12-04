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محافظات

استقبال 8724 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالشرقية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:45 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة جادة فى تطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات والتيسرات اللازمة للحالات التى تقدمت بطلبات تقنين أوضاعها من خلال المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ إنه تم تشكيل لجنه مختصة بفحص طلبات المتقدمين لتقنين أوضاعهم لتحديد سعر الأرض مع مراعاة البعد الإجتماعى و التسعير والسداد للجادين حفاظًا على حق الشعب وإسترداد أملاك الدولة.

أشار محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية قد استقبلت 8724 طلب تصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة وذلك للأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بالمراكز التكنولوجية جاء كالأتي..616 طلب بمركز الزقازيق – 29 طلب بحي أول – 863 طلب بمنيا القمح – 506 طلب بأبو حماد – 886 طلب بديرب نجم – 1129 طلب بههيا – 770 طلب ببلبيس – 419 طلب بفاقوس – 634 طلب بأبو كبير – 205 طلب بالحسينية – 710 طلب بالإبراهيمية – 1181 طلب بكفر صقر – 90 طلب بأولاد صقر – 507 طلب بمشتول السوق – 45 طلب بالقنايات – 47 طلب بالقرين – 11 طلبات بصان الحجر – 38 طلب بحي ثان – ٣٨ طلب بمنشأة أبو عمر.

أكد محافظ الشرقية تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء ، مشيرًا إلى أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بالقانون ويناشد المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم خلال المهلة المحددة لاستكمال إجراءات التقنين لتلاشي حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.
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