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أخبار البلد

سامحوني إذا مقصر.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة أثارت الشكوك حول حالته الصحية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:50 م
تركى آل شيخ
تركى آل شيخ
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كتبت: مــيــــــــس رضــــــا
كتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ رسالة عبر حسابه على موقع التدوين القصير، زادت الشكوك حول حالته الصحية عقب توارد أنباء أفادت بتعرضه لوعكة صحية دون أن يؤكد أو ينفى صحة ذلك.


وقال تركى آل الشيخ اليوم، وعبر حسابه في "تويتر": "إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيدًا وماخذ فرصته في إثبات موهبته".

وأضاف آل الشيخ: "سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم".

يُذكر أن موسم الرياض سجّل أكثر من ثمانية ملايين زائر لفعالياته، الموزعة على 12 منطقة في مختلف أنحاء العاصمة، على مساحة 14 مليون متر مربع.

وحسب أنباء تواردت أثارت الشكوك حول الحالة الصحية لـ تركى آل الشيخ أفادت بتعرضه وعكة صحية إثر، وذكرت المصادر، الأربعاء ، أن فريقًا طبيًا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية. وأكدت المصادر أن تركي آل الشيخ يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس والذي يقع قريبًا من الغدة ولا يريدون التدخل الجراحي في الفترة الحالية. وتمنت المصادر أن يعود «آل الشيخ» إلى المملكة قريبًا، وأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.
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