ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:41 م
ميلانيا ترامب اليوم
ميلانيا ترامب اليوم
Advertisements
رشا عوني
تألقت ميلانيا ترامب السيدة الأمريكية الأولى زوجة الرئيس، اليوم خلال زيارتها لإحدى مدارس الأطفال في لندن، بإطلالة أنيقة ومميزة كعادتها في اختيار ملابسها .

وظهرت ميلانيا ترامب مرتدية معطفا كاروهات أنيقا من تصميم ألكسندر ماكوين، وهو مصمم الأزياء المفضل لدى دوقة كامبريدج كيت ميدلتون .

وجاء معطف ميلانيا ترامب من مجموعة ألكسندر ماكوين لشتاء 2019، ووصل سعره إلى 2826 دولارا أمريكيا.

وقد اعتادت ميلانيا ترامب على التألق دومًا في معاطف مميزة فارهة الثمن من ماركات عالمية شهيرة، فهي معروف عنها أناقتها وحسن اختيارئها لأزيائها في كل مرة تظهر فيها.
في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب
في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب
في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب
في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب
في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب
في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب
Advertisements

ترشيحاتنا

محمد صلاح يشعل تويتر.. ومغردون: يستاهلها وكلنا بنشجعه

رسميا| قناة Ten تعلن توقف البث لأسباب تمويلية

الإسماعيلي في مواجهة الاتحاد السكندري بدور الـ16 بالبطولة العربية

موجز السوشيال ميديا.. هجوم علي آيات عرابى بسبب شعبان عبد الرحيم.. محمد صلاح وطارق حامد يشعلان تويتر

الأهلي يحصل على استاد السلام حق انتفاع لمدة 25 سنة

في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب

AdvertisementS

خلعت الحجاب ولا باروكة.. 20 صورة لـ هالة فاخر تثيرالجدل

خلفتهم و فقروني.. حل لغز ترك طفلين بحضانة أوسيم.. والدتهما تركتهما بالاتفاق مع والدهما طبيب الأسنان.. صور

عاصفة هجوم على آيات عرابي بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم: قولي خيرا أو اصمتي

خسائر كبيرة .. تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة قبل إغلاق قناة ten

رئيس النادى يعلن موقفه بصراحة.. ضغوط كبيرة على أمير مرتضى للرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

بيان عاجل يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019

نجاة 150 راكبا من الموت المحقق بعد تصادم قطار بسيارة في السويس

رسالة غامضة من أحمد فتحي.. تعرف عليها

تريند الفن | شماتة إخوانية في وفاة شعبان عبد الرحيم.. سبب طلاق أصالة وطارق العريان

خانتها صديقتها وخدعها الكلام المعسول .. بنت الشرقية تحاول قتل نفسها خوفا من الفضيحة | القصة كاملة

النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

سمعها تتحدث مع رجل غريب في التليفون.. عاقبها بأغرب طريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها

في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب

خلعت الحجاب ولا باروكة.. 20 صورة لـ هالة فاخر تثيرالجدل