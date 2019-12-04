في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب

تألقت ميلانيا ترامب السيدة الأمريكية الأولى زوجة الرئيس، اليوم خلال زيارتها لإحدى مدارس الأطفال في لندن، بإطلالة أنيقة ومميزة كعادتها في اختيار ملابسها .



وظهرت ميلانيا ترامب مرتدية معطفا كاروهات أنيقا من تصميم ألكسندر ماكوين، وهو مصمم الأزياء المفضل لدى دوقة كامبريدج كيت ميدلتون .



وجاء معطف ميلانيا ترامب من مجموعة ألكسندر ماكوين لشتاء 2019، ووصل سعره إلى 2826 دولارا أمريكيا.



وقد اعتادت ميلانيا ترامب على التألق دومًا في معاطف مميزة فارهة الثمن من ماركات عالمية شهيرة، فهي معروف عنها أناقتها وحسن اختيارئها لأزيائها في كل مرة تظهر فيها.