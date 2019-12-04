اتحاد الكرة يستعين بـ عنصر نسائي في تحكيم مواجهة بيراميدز والنجوم بـ كأس مصر

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم يضم عنصرًا نسائيًا لمواجهة بيراميدز والنجوم مساء الخميس في بطولة كأس مصر في دورها الـ32.





وتحمل الراية المُحكمة يارا عاطف ضمن طاقم تحكيمي بقيادة عمرو عايد حكمًا للساحة، وهاني العراقي حاملًا للراية، ومحمد عادل حكمًا رابعًا.





وفي مباراة المصري مع قنا سيكون خالد الغندور حكمًا للساحة، وأحمد حسام وشريف عبد الله على الخطين، ومحمد الصباحي حكمًا رابعًا.



