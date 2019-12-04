4 طرق لتحسين الحالة المزاجية

تتسبب التأثيرات العاطفية العديدة للتوتر وقد تجعلك تشعر وكأنك تعاني من تقلبات مزاجية، التي تؤثر على حياتك بشكل سلبي، لذلك يجب عليك التعامل بشكل صحيح معها.



وأشار موقع healthline، إلي دراسة في عام 2014 فحصت دور اختبارات الإجهاد على علم وظائف الأعضاء ، والمزاج ، والإدراك، وأظهرت الدراسة أن الضغوطات الاجتماعية والجسدية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العاطفة والمزاج.



ومع وجود العديد من علامات التوتر العاطفية الأخرى، من السهل أن نرى مدى تأثير الضغط على مزاجك العام، اضافة إلى وجود العديد من الطرق لتحسين حالتك المزاجية ، مثل:



الحد من التوتر

تتمتع بالطبيعة

الاحتفال مع الأصدقاء

تقنيات الذهن



ويجب عليك التواصل مع أخصائي صحة نفسية عند عدم الشعور بتحسن أو راحة، نتيجة خطورة القلق والتوتر على الحالة الصحية لك.

