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مرأة

صحية.. طريقة عمل سلطة المكرونة بالخضار والمايونيز

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تعد المكرونة من أشهر وألذ الوجبات التي يتم تحضيرها، ولا غنى أيضا عن الخضروات المفيدة، لذلك سنقدم إليكم طريقة عمل سلطة المكرونة بالخضار والمايونيز.

المقادير 

مكرونة 
خضراوات مشكلة
درة
مشروم
بصل 
طماطم 
زيتون أسود 

مقادير الصلصة:
كوب مايونيز
2 ملعقة مستردة
2 ملعقة خل 
عصير ليمونة

طريقة التحضير
- قومي بسلق المكرونة في ماء يغلي وملح، واشطفيها بماء بارد وضعيها في مصفاة.

- ضعي المكرونة في طبق زجاجي وإخلطي الخضار مع المكرونة.

- أضيفي المشروم والزيتون والطماطم والبصل للمقدار وقلبي
في بولة عميقة إخلطي بشوكة الصلصة والخل والليمون وتبلي بملح وفلفل قليلا.

- وزعي الصلصة على المكرونة بالخضروات وقدميها.
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