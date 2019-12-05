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رياضة

ليفربول يحقق فوزه الـ 14 بخماسية في شباك إيفرتون ويبتعد بالصدارة ..فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول، فوزًا عريضًا على أرضه أمام إيفرتون، بخمسة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل المهاجم البلجيكي "أوريجي"، الهدف الأول من تمريرة سحرية من ساديو ماني، راوغ بها "بيكفورد"، حارس إيفرتون، ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وأحرز السويسري جيردان شاكيري، هدف ليفربول الثاني من تمريرة ساحرة من السنغالي ساديو ماني أيضًا، قبل أن يرد إيفرتون بعدها بدقيقتين بهدف من خطأ فادح من دفاع الريدز.

وفى الدقيقة 45، سجل النجم السنغالي ساديو ماني، الهدف الرابع بطريقة رائعة من تمريرة ألكسندر أرنولد، وفى الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع سجل البرازيلي ريتشاردسون جناح إيفرتون، الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول 4-2 للريدز.

واختتم فينالدوم خماسية ليفربول من تسديدة يمينية قوية بالدقيقة 90 من عمر اللقاء. 

ويحتل فريق ليفربول بهذا الفوز، صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي برصيد 35.

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