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أخبار العالم

شركة روسية توجه صفعة لـ إيران بسبب اليورانيوم

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:09 م
منشأة فوردو الإيرانية
منشأة فوردو الإيرانية
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن موسكو أعلنت تعليق العمل في منشأة فوردو الإيرانية لـ "أسباب تقنية".

وقالت شركة "روس آتوم" الروسية، الحكومية للطاقة الذرية، إنها أبلغت الجانب الإيراني بتعليق أعمالها على إنتاج النظائر المشعة المستقرة لأغراض طبية بمنشأة "فوردو" الإيرانية لأسباب تقنية.

وأضافت الشركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن القرار بشأن تعليق العمل في "فوردو" اتخذ بعدما بدأت إيران في الـ6 من نوفمبر بضخ سادس فلوريد اليورانيوم في القاعة نفسها التي تجري فيها عملية إنتاج نظائر التيلوريوم وزينون المشعة المستقرة للأغراض الطبية، وذلك تنفيذا للمرحلة الرابعة من قرار طهران تقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

جدير بالذكر أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أعلنت استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، بغض النظر عن إجراءات الحظر المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أصدرت تقريرا عن النشاط النووي الإيراني في الفترة الأخيرة، قالت فيه إن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.
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