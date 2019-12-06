حالة حزن بقرية نهطاي بالغربية بعد وفاة شابين في انفجار مصنع سيراميك بالسودان

سيطرت حالة من الوجيعة على وجوه الآلاف من أهالي قرية نهطاي بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم اثر مصرع اثنين من الشباب من أبناء القرية وهما “محمد العزب جمال الدين” 32 سنة و”أحمد عبد الحكم الصيفى”، 27 سنة في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.



وأفاد حسين محمد أحد مشايخ القرية أن كافة منازل العائلات بها تحولت لسرادقات عزاء عقب تلقيه خبر فاجعة وفاة نجلهما في حادث مأساوي كبير على حد قوله .



وأعرب عن حزنه لوفاة الشابين لتركهما ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ٣ سنوات حتي ٧ سنوات بين ايادي والديهما .



وناشد مسئولو الجهات الحكومية بوزارة الهجرة بالضرورة صرف تعويضات لأبناء وأطفال ضحايا لقمة العيش لافتا بقوله " ربنا يرحمها ويسكنهما فسيح جناته يارب العالمين".



كما خلف انفجار مصنع السيراميك بمدينة الخرطوم عاصمة دولة السودان الشقيقة قد شهد في وقت سابق وقوع حادث انفجار مصنع السيراميك أسفر عن مصرع ٤ شباب مصريين وإصابة أكثر من ٣٨ مصابا علي الأكثر وتجري مباحثات دولية لإنقاذ حياة الشابين ضحايا لقمة العيش.



وتابعت مصادر دبلوماسية أن جثماني الشابين سيصلان في الشحن الجوي غدا الى ميناء القاهرة الجوي استعدادا لدفنهما بمقابر أهلهما بوسط القرية .