ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حالة حزن بقرية نهطاي بالغربية بعد وفاة شابين في انفجار مصنع سيراميك بالسودان

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
انفجار مصنع سيراميك
انفجار مصنع سيراميك بالسودان - أرشيفية
Advertisements
احمد علي
سيطرت حالة من الوجيعة على وجوه الآلاف من أهالي قرية نهطاي بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم اثر مصرع اثنين من الشباب من أبناء القرية وهما “محمد العزب جمال الدين” 32 سنة و”أحمد عبد الحكم الصيفى”، 27 سنة في حادث انفجار مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد حسين محمد أحد مشايخ القرية أن كافة منازل العائلات بها تحولت لسرادقات عزاء عقب تلقيه خبر فاجعة وفاة نجلهما في حادث مأساوي كبير على حد قوله .

وأعرب عن حزنه لوفاة الشابين لتركهما ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين ٣ سنوات حتي ٧ سنوات بين ايادي والديهما .

وناشد مسئولو الجهات الحكومية بوزارة الهجرة بالضرورة صرف تعويضات لأبناء وأطفال ضحايا لقمة العيش لافتا بقوله " ربنا يرحمها ويسكنهما فسيح جناته يارب العالمين".

كما خلف انفجار مصنع السيراميك بمدينة الخرطوم عاصمة دولة السودان الشقيقة قد شهد في وقت سابق وقوع حادث انفجار مصنع السيراميك أسفر عن مصرع ٤ شباب مصريين وإصابة أكثر من ٣٨ مصابا علي الأكثر وتجري مباحثات دولية لإنقاذ حياة الشابين ضحايا لقمة العيش.

وتابعت مصادر دبلوماسية أن جثماني الشابين سيصلان في الشحن الجوي غدا الى ميناء القاهرة الجوي استعدادا لدفنهما بمقابر أهلهما بوسط القرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تحديد هويتهما بـ DNA.. تشييع جثامين 2 من ضحايا حريق عزبة المواسير

التعرف على هوية ضحايا حريق البحيرة وتسليم الجثامين لأسرهم لدفنها

مصرع وإصابة 5 في حادث مرورى بالطريق الزراعى بملوى

ارتفاع ضحايا حريق مصنع بالخرطوم إلى 23 قتيلا و130 مصابا

مقتل 23 وإصابة 130.. حريق هائل بالمنطقة الصناعية بالسودان.. شاهد

4 مصريين ضمن ضحايا حادث انفجار مصنع بـ السودان

ترشيحاتنا

الفستان اتقطع | هنا الزاهد: أحمد كان عنده صداع طول الفرح

علي جمعة: الشيطان امتنع عن السجود لـ آدم لهذا السبب

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

حازم إمام يفتح النار على اللجنة الخماسية و النجوم كلمة السر

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

ملخص أهداف مباراة السعودية وقطر بنصف نهائي خليجي 24

AdvertisementS

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

لحم حمير ولا كلاب .. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

يزعج إسرائيل حيًا وميتا.. شعبان عبدالرحيم يتسبب في فضيحة للسفارة الإسرائيلية بمصر

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا

في عيد ميلاد شريهان.. قصة زواجها السري وأزمتها مع هذه الفنانة

ليلة المباراة .. تغييرات كبيرة فى الأهلى قبل مواجهة الهلال السوداني

عدلي القيعي: عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا بسبب التحكيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة.. علامات خضراء تظهر بصدور الدجاج

بنفس عقلية ترامب.. تكهنات حول ترشح ويست لرئاسة أمريكا وتولي كيم كارداشيان منصب السيدة الأولى

لعنة المهنة.. العثور على رسالة غامضة بجانب طبيبين بعدما قتلهما البواب