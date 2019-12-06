فى عيد ميلاد شريهان.. 7 معلومات لا تعرفها .. وسر علاقة الصداقة التى تجمعها بضرتها إسعاد يونس

تحتفل النجمة الكبيرة شريهان بعيد ميلادها ، حيث انها من مواليد 6 ديسمبر 1964 ، وتعد واحدة من اهم الفنانات اللاتى قدمن الادوار الاستعراضية والفوازير فى العالم العربى .





وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عن الفنانة شريهان :



1- والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وشقيقها هو عازف الغيتار عمر خورشيد .



2- درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس



4- تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ، وقد انجبت له لولوة وتالية القرآن .



5- احتجبت عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب اصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.





6- نشأت علاقة صداقة بين شريهان ضرتها الفنانة إسعاد يونس بعد تعرض الاولى لمرض السرطان ، حيث اكدت الثانية وانها أيقنت بعد إنجاب شريهان لطفلتها الاولى ، ان ستكون شقيقة أولادها .



7 - عادت الى الفن منذ عامين تقريبًا ، من خلال تصويرها مسرحية واحدة فقط ، لم تذع حتى الآن.



