فى عيد ميلاد شريهان.. 7 معلومات لا تعرفها .. وسر علاقة الصداقة التى تجمعها بضرتها إسعاد يونس

تحتفل النجمة الكبيرة شريهان بعيد ميلادها ، حيث انها من مواليد 6 ديسمبر 1964 ، وتعد واحدة من اهم الفنانات اللاتى قدمن الادوار الاستعراضية والفوازير فى العالم العربى .
وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عن الفنانة شريهان :
1- والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وشقيقها هو عازف الغيتار عمر خورشيد .
2- درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس
4- تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ، وقد انجبت له لولوة وتالية القرآن .
5- احتجبت عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب اصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.
6- نشأت علاقة صداقة بين شريهان ضرتها الفنانة إسعاد يونس بعد تعرض الاولى لمرض السرطان ، حيث اكدت الثانية وانها أيقنت بعد إنجاب شريهان لطفلتها الاولى ، ان ستكون شقيقة أولادها .
7 - عادت الى الفن منذ عامين تقريبًا ، من خلال تصويرها مسرحية واحدة فقط ، لم تذع حتى الآن.
وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عن الفنانة شريهان :
1- والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وشقيقها هو عازف الغيتار عمر خورشيد .
2- درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس
4- تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ، وقد انجبت له لولوة وتالية القرآن .
5- احتجبت عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب اصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.
6- نشأت علاقة صداقة بين شريهان ضرتها الفنانة إسعاد يونس بعد تعرض الاولى لمرض السرطان ، حيث اكدت الثانية وانها أيقنت بعد إنجاب شريهان لطفلتها الاولى ، ان ستكون شقيقة أولادها .
7 - عادت الى الفن منذ عامين تقريبًا ، من خلال تصويرها مسرحية واحدة فقط ، لم تذع حتى الآن.