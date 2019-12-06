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فن

حكيم يستعد لطرح أحدث أغانيه الجارسون .. قريبا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:35 ص
حكيم -الجارسون
حكيم -الجارسون
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سعيد فراج
كشف الفنان حكيم، عن أحدث أغانيه "الجارسون" المنتظر طرحها قريبًا، ضمن أغاني ألبومه الجديد "الراجل الصح" المنتظر طرحه كاملًا، خلال الفترة المُقبلة.

ونشر حكيم بوستر أغنيته الجديدة "الجارسون" عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ودعى جمهوره لترقب الأغنية وانتظار طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

يستعد الفنان حكيم، لطرح ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم "الراجل الصح" بعد طرحه عدة أغاني منه بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وكان من بينها :"ليلة بمبي".

الاغنية من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.

بينما طرح حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا ولاقت نجاحا كبيرا.
حكيم يستعد لطرح أحدث أغانيه الجارسون .. قريبا
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