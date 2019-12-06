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اقتصاد

للتواصل مع المواطنين.. المجتمعات العمرانية تطلق تطبيقا إلكترونيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
صدى البلد
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امنة عبد العظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطبيقا إلكترونيا "NUCA"، ليكون همزة وصل بين الهيئة والمواطنين والمستثمرين، بجانب موقعها الإلكترونى "http://www.newcities.gov.eg".

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن إطلاق التطبيق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية، عن طريق تنويع مصادر إتاحة المعلومات، لا سيما تلك الخاصة بالفرص الاستثمارية التى تعمل الهيئة على إتاحتها بصفة دورية بالمدن الجديدة، كما يعزز التطبيق آليات التواصل بين الهيئة والمواطنين فيما يخص الشكاوى والمقترحات.

وأضاف الدكتور وليد عباس أن تطبيق "NUCA" يضم جميع الإعلانات الخاصة بالهيئة (طروحات الأراضى والوحدات – مناقصات – معلومات لجميع المدن الجديدة)، والفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وآليات التواصل مع أجهزة المدن الجديدة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه يتم تحميل التطبيق "NUCA" من خلال جوجل بلاى، أو يتم تنزيله من خلال الرابط التالى:
"https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.newcities.newurbans".
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