بسبب اتفاق تركيا والسراج.. اليونان تطرد السفير الليبي في أثينا

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بإعلان اليونان طرد السفير الليبي من آثينا على خلفية الاتفاق الذي أقيم بين تركيا وحكومة الوفاق الداعمة للإرهاب.



ووفقًا للشبكة، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إنه سيتم طرد السفير الليبي من آثينا، مؤكدا أن هذا الطرد لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.



وكان وزير الخارجية اليوناني توعد في وقت سابق، بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعه السراج مع أنقرة الأسبوع الماضي.



وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس "إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد"، مضيفا أنه يتم "إخفاء" الاتفاق عن اليونان".



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أكدت أن توقيع حكومة السراج على مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية.



وحذرت القيادة العامة، من أن الاتفاقية تهدد السلم والأمن الدوليين والملاحة البحرية، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح دول حوض البحر المتوسط من خلال محاولة تركيا توسعة نفوذها وتحقيق أطماعها في المنطقة.