دعاء نهاية العام .. كلمات جميلة تضرع بها إلى الله



ويستحب في نهاية العام أن نتضرع إلى الله بالدعاء بشكل عام وندعو الله بكل ما نحتاجه ونسأله العفو والعافية في الدنيا والأخرة.



دعاء نهاية العام



اللهم اجعلها سنة جديدة ويسر لنا فيها كل خير، وأبدل فيها أحزاننا بالأفراح، وارزقنا فرحة تنسينا كل شئ، اللهم حقق آمالنا واذهب أحزاننا، وارزقنا من فضلك الكريم



اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق اللهم اجعل السنة المُقبلة سنة عزة وفرح وسعادة



اللهم سنة جديدة بلا أوجاع، بلا فقد، بلا هموم، سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.



اللهم اجعل هذه السنة كغيمة سريعة هاطلة مبّشرة لا مهلكة سهلة لا عسرة ياكريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحًا.



دعاء قصير في نهاية العام



اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا علي عقب وتائه فِ المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر وإختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.

اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.



اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران

فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين



دعاء في نهاية العام

اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم انته وحلُمت فيها عنّي بفضلك بعد قدرتك على عقوبتي ودعتني الى التوبه جُرئتي على معصيتك فإني استغفر فأغفر لي



اللهم أنت القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم جودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان واوليائه والعون على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك زُلفًا ياذا الجلال والاكرام

اللهم تقبل دعائنا واحفظنا واعف عنا وارحمنا



دعاء جميل في نهاية العام



اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة.

اللهم اجعل نهاية هذه السنه خير واكتب لنا ايام اجمل في السنة القادمة اللهم اجعل نهاية هذه السنة خيرًا لنا ولمن نحب.

يارب في نهاية السنة دي مشي حالنا و ارزقنا اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بك.



اللهم اجعل نهاية هذه السنه نهاية كل حزن وهم وضيق وألم ألما بالمسلمين ياشفيق يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق اجعل السنة القادمة سنة خير وفرج على الأمة ياكاشف الغمة يالله.



اللهم اجعلها سنة الفرج من كل ضيق يا ارحم الراحمين اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم واجعل السنة القادمة سنة عزه وفرح وسعادة وفرج وتحقيق كل الأمنيات اللهم اجعلها سنة خير وتوفيق لي ولجميع المسلمين يارب.



دعاء نهاية المذاكرة

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما فهمت وما تعلمت فرده إلي عند حاجتي له أنت على كل شيء قدير



دعاء نهاية المجلس

وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فقال قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذلك: سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إله إلا أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك: إلا غُفِرَ لَهُ ماَ كان َ في مجلسه ذلكَ» رواه الترمذي.

دعاء نهاية العام .. حثنا الشرع الحنيف على الدعاء في كل الأوقات فالله تعالى يفرح بدعاء العبد إياه، وعن دعاء نهاية العام لم يرد عن النبي نص صريح بتخصيص دعاء في نهاية العام.