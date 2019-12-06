اتجوز بنت البواب على مراته | حكاية الزوجة الهانم مع الخلع

اتجوز عليا بنت البواب اللي كانت بتطلع تنضف شقتي.. كلمات كانت كالسهام اطلقتها سيدة في بداية حديثها عن زوجها الذي خلعته بعد اكتشافها خيانته وقلة أصله.



تسرد السيدة حديثها قائلة : توفى والدي بعد ولادتي بـ شهرين، وعشت مع شقيقي الأكبر الطالب الجامعي، ووالدتي حتى رحلت عن الدنيا بعد ٦ سنوات من رحيل أبي، وحينها رفض شقيقي ان انتقل للعيش في بيت خالي او عمي وأصر على ان نكمل حياتنا سويا في شقة والدينا".



مرت الأيام وتزوج شقيقي وانتقلت للعيش معه في شقته، وكان لي الأب والأم، وتدرج في وظيفته حتى وصل لمستوى متقدم، وحينها كنت قد التحقت بالجامعة، فتقدم لي أحد زملائي طالبا يدي للزواج، ولاقى الطلب رفضا من أهلي، إلا أن أخي لم يكن يرفض لي اى مطالب فقرر الموافقة".



الظروف المادية لزوجي كانت بسيطة تكاد تكون معدومة، الا ان اخى قرر مساعدته وقام بشراء شقة سكنية وسجلها باسمي وساهم في شراء كافة المنقولات، وكنت امتلك حينها مشغولات ذهبية بالآلاف، واقمنا ليلة زفاف اسطورية وحينها اخبرني اخي انها هدية منه لي".



اتجوزت وخلفت.. ومرت الايام وساعد شقيقي زوجي واشقاءه فى الحصول على فرص عمل ، ولكنى كنت ارى دائما معاملة سيئة وقلة الأصل في زوجي وأهله، وكل مشكلة كان بيرجع ويتأسف نظرا لمنصب شقيقي الكبير، الا ان الحال تبدل بعد خمس سنوات من زواجي مع وفاة شقيقي.



تبدلت الحياة تماما، و ضربني زوجي بعد أسبوع من عودتي لشقتي، وقام بسرقة ذهبي وقال لى حينها ان كل ما أملكه ملكا له، وكان يهددني لو ماخدتش مرتبي بيضربني، و عايرني اني ماليش اهل وعايشه لوحدي، وان اخويا اللي كان ليا مات.



وفي ظرف الـ ٣ شهور الأولى بعد وفاة شقيقى ، كان اهله يسرقون منقولاتي، فحضروا لسرقة السرير والانتريه، ومع مرور الايام علمت انه تزوج من ابنة البواب التي كانت تأتي لتوضيب شقتي، وايضا انه اشتري لها شقة بفلوسى التى استولى عليها منى فطلبت الطلاق، الا انه طلب مني التنازل عن شقتي وسيارتي، فرفضت واقمت دعوى خلع منه.



حين علم حضر وطلب الصلح واخبرني انه سيطلق الأخرى، في سبيل تربية ابنائنا، ولكن الصدفة وقعت حين اخبرتني زوجة صديقه انه يخطط لإدخال صديقه الي شقتي وتلفيق قضية زنا، فقمت بتركيب كاميرات مراقبة وحررت محضرا بسرقة سيارتي، و غيرت الكالون، واتحكم لي بـ الخلع والنفقة ولم يكن يسددها.



وفي نهاية حديثها قالت انها لم تكن في وعيها حين قبلت الزواج منه ودخلت تحديا مع اهلها للزواج منها، إلا أنها تنصح الجميع التحرى عن الزوج وأهله جيدا قبل الزواج.

