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رياضة

أحمد عفيفى يلبي رغبة مشجع سعودي ويكشف سرا عن والدته لأول مرة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:55 م
عفيفى
عفيفى
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القسم الرياضى
كشف أحمد عفيفي المحلل الفني والمتحدث الرسمي السابق لنادي بيراميدز سرا عن والدته تلبية لطلب مشجع سعودى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر .

وكتب مشجع سعودي يحمل اسم كونان الهلالي عبر تويتر موجها حديثه لأحمد عفيفي قائلا: "توني اعرف ان للحين فيه أشخاص ينحرجون إذا قال الشخص وش اسم امك الواحد يفتخر وللمعلومية اسم الوالده نوره".

ورد أحمد عفيفى عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر على المشجع السعودي قائلا : اسم الوالدة فاطمة، ربنا يبارك فيها وينعم عليها بالصحة والعافية وراحة البال.

ويعد أحمد عفيفى من المحللين الشباب المتميزين فى مجال كرة القدم واشتهر بتشجيعه لنادي الزمالك قبل أن يخوض تجربة المتحدث لنادي بيراميدز.




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