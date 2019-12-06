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مرأة

على أرض مصر.. شاهد| حفل ختام مسابقة ملكة جمال المراهقات إيكو 2019

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:22 م
حف ختام مسابقة ملكة
حف ختام مسابقة ملكة جمال المراهقات
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آية التيجي - عدسة: احمد بيسو
بدأ حفل ختام مسابقة ملكة جمال المراهقات ايكو 2019، والذي تشارك فيه حوالي 21 متسابقة من حول العالم، حيث تقام فعالياتها داخل مصر من أحد الفنادق الشهيرة.

وتأهلت المتسابقات بعد أن حصلن على ملكة جمال المراهقات عن بلدناهن، وقامت لجنة التحكيم باختيار واحدة وتأهيلها للمسابقة النهائية المقامة داخل مصر.

وعرضت على المسرح كل متسابقة الزى الوطني لدولتها، والذي يعبر عن حضارتها، وما يميز بلدها، فيما قامت كل متسابقة بتعريف نفسها، وعن ما يعبر عن زيها، واطلالتها، وقدمت كل متسابقات ملكة جمال المراهقات رقصة جماعية على المسرح.

وقامت المتسابقات بعرض كواليس من مراحل المسابقة، والزيارات التي قمن بها داخل مصر، والتي كانت من ابرزها زيادة مدينة دهب في شرم الشيخ، ومدينة ومكتبة الاسكندرية، والاهرامات.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور آمال رزق رئيسة مسابقة ميس إيكو ، و سوهيني سبرياني ميس إيكو انترناشونال 2019، ومصمم الازياء احمد مغازي، باتريشيا ميس إيكو انترناشونال، الممثل إدوارد، .. و خبيرة التجميل سمية عزوز.. وغيرهم.
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