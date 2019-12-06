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رياضة

الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:07 م
صدى البلد
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نور عادل عدسة_ احمد رمضان
فاز النادي الأهلي على منافسه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي بالدقائق 16 و37، بينما سجل الهلال السوداني هدفه بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

*الشوط الأول*
بدأ النادي الأهلي المباراة بضغط على دفاعات فريق الهلال السوداني بحثا عن هدف مبكر، حتى نجح في الحصول على ركلة ركنية في الدقيقة الاولى الا انها لم تشكل خطورة على أبناء السودان.

وسدد محمد مجدي قفشة تسديدة قوية بالدقيقة ٧ كاد أن يعلن بها الهدف الأول إلا أن حارس الهلال تصدى لها ببراعة.

وكان أجايي قريبا من الهدف الأول عقب عرضية من حسين الشحات بالدقيقة ٨، إلا أن حارس الهلال تصدى لها من جديد.

وأخطأ أحمد فتحي في التغطية في إحدى الكرات بالدقيقة ١١ كادت أن تشكل خطورة على النادي الأهلي لولا رعونة لاعبي الهلال السوداني.

وسجل الهدف الأول حسين الشحات بالدقيقة 15 عقب عرضية من جانب محمد مجدي قفشة

وأهدر جونيور اجايي الهدف الثاني للنادي الاهلي عقب خطأ في استغلال عرضية محمد هاني بالدقيقة ١٧.

وواصل النادي الأهلي تفوقه على الهلال السوداني وذلك بتسديدة من جانب زليد سليمان بالدقيقة ٢٣، وتسديدة من عمرو السولية بالدقيقة ٢٤، لكنها خارج مرمى الفريق السوداني.

وسجل الأهلي الهدف الثاني بقدم رمضان صبحي من ركلة جزاء بالدقيقة 37.

*الشوط الثاني*
بدأ الشوط الثاني بضغط من جانب النادي الأهلي على دفاعات الهلال السوداني، بحثًا عن الهدف الثالث.

وكاد محمد مجدي قفشة قريب من الهدف الثالث وذلك بعدما سدد تسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء بالدقيقة 57 الا انها ارتطمت بالعارضة.

واهدر رمضان صبحي فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 66، عقب تمريرة سحرية من جانب محمد مجدي قفشة، إلا أنها احتسبت تسلل في النهاية.

واجرى النادي الأهلي اولى تبديلاته بالدقيقة 68 وذلك بدخول اليو ديانج بدلًا من وليد سليمان.

وسيطر النادي الأهلي على الكرة خلال 75 دقيقة وسط تراجع واستسلام تام من جانب فريق الهلال السوداني.

وفي الدقيقة 77 تعرض حارس مرمى الهلال السوداني للاصابة وخرج وطالب الجهاز الفني بخروجه من المباراة.

وكاد النادي الأهلي أن يسجل الهدف الثالث في مرمى الهلال السوداني عقب تسديدة من جانب جونيور أجاي بالدقيقة 85، إلا أنها خارج مرمى الفريق السوداني.

وفي الدقيقة 86 دخل جيرالدو بدلًا من حسين الشحات، بينما دخل مروان محسن بدلًا من جونيور اجاي.

وقبل نهاية المباراة نجح نادي الهلال في تسجيل هدف وحيد له في المباراة.
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
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