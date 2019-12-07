محمد جودة: الدوري سهل للأهلي هذا الموسم

يرى محمد جودة نجم الأهلي السابق، أن الدوري هذا الموسم سهل للأهلي، والفريق الأحمر يستطيع أن يحسمه مبكرًا.



قال جودة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الأهلي لديه قوة هجومية كبيرة ويستطيع حسم البطولة مبكرًا".



وتابع: "ما يساعد على ذلك مستوى المنافس التقليدي وهو الزمالك الذي لا يمر بأفضل فتراته بعد تعادله مع إف سي مصر وخسارته من إنبي".

