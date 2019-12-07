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فن

فيلم وثائقي عن النجمة تايلور سويفت بمهرجان صندانس السينمائي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان مهرجان صندانس السينمائي عن عرض فيلم وثائقي لنجمة الغناء الشهيرة تايلور سويفت بعنوان ⁦‪ .Miss Americana

المهرجان يقام فى الفترة بين 23 يناير و 2 فبراير من العام المقبل.

ويشارك فيلم المنتج محمد حفظي "الأقصر" للمخرجة زينة درة، في مسابقة الأفلام العالمية وهو إنتاج مشترك بين مصر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

فيلم "الأقصر" من تأليف وإخراج زينة درة، وتدور أحداثه حول قصة حب طبيبة بريطانية تعود إلى الأقصر وتلتقي بحبيبها السابق عالم الآثار الموهوب، وتكافح من أجل التوفيق بين خيارات الماضي وعدم اليقين في الوقت الحاضر.

وتشارك الممثلة شيرين رضا بفيلم "الأقصر"، هو ثاني الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة زينة درة بعد فيلم "The Imperialists Are Still Alive" الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان صندانس السينمائي.
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