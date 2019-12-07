7 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 7-12-2019

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 7-12-2019، وتراوحت الطماطم بين 2 و3.5 جنيه





وسجلت البطاطس بين 3 و8 جنيهات، البصل بين 2.5 و4.5 جنيهات، الكوسة بين 5 و7 جنيهات.





وتراوحت الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.





وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.





فيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، البرتقال السكري بين 2 و3.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.



