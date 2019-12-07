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اقتصاد

7 جنيهات لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 7-12-2019

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 7-12-2019، وتراوحت الطماطم بين 2 و3.5 جنيه

وسجلت البطاطس بين 3 و8 جنيهات، البصل بين 2.5 و4.5 جنيهات، الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

وتراوحت الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

فيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، البرتقال السكري بين 2 و3.5 جنيه، البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

وتراوح سعر الجوافة بين 5 و7 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و7 جنيهات.
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